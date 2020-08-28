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Предлагают сниженную ставку по ипотеке для семей с приемными детьми

Депутат ГД Елена Строкова предложила снизить ставку по ипотеке для семей с приемными детьми.

Соответствующее обращение она направила в правительство, пишут "RT".

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — сказано в тексте обращения.

По словам депутата, ребенок при усыновлении (удочерении) теряет право на получение жилья от государства, почему многие семьи оформляют опекунство. Поправки дадут, по ее мнению, новые возможности усыновителям для улучшения жилищных условий.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — считает депутат.

Вообще больше похоже на популяризацию ипотеки, чем на новые возможности.

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