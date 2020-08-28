Родительские собрания в школах переходят в онлайн-формат

Родителей в новом учебном году в школы пускать не будут, а родительские собрания будут проходить онлайн.

Об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда [зайдут] только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы», — сказала Яновская на заседании комитета по охране здоровья.

Правда, на собрания родителей в последний дни августа это, по-видимому не распространяется, все проходит в школах.

По материалам «ТАСС».