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В каком случае нужно сдавать нулевую декларацию по НДПИ

ФНС в письме № СД-4-3/13557@ от 21.08.2020 г. пояснила, в каком случае надо сдавать нулевую декларацию по НДПИ.

Обязанность представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых у налогоплательщиков возникает начиная с того налогового периода, в котором начата фактическая добыча полезных ископаемых. Т.е. обязанность отчитываться связана не с наличием налога к уплате, а фактом начала добычи.

Таким образом, налогоплательщики НДПИ обязаны подавать налоговую декларацию по этому налогу за каждый налоговый период с начала добычи полезного ископаемого в срок, установленный пунктом 2 статьи 345 НК РФ, независимо от наличия суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

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