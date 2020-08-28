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При перерасчете пенсии за 2019 год для работающих пенсионеров применяются расценки 2015 года

Как известно, 1 августа каждого года производится индексация пенсий работающих пенсионеров исходя из взносов, перечисленных за них работодателями за предшествующий год.

Взносы переводят в пенсионные баллы, которые потом трансформируются в денежную прибавку к пенсии.

При этом какой бы высокой ни была зарплата и сколько бы взносов не было перечислено, пенсионеру засчитают максимально только 3 пенсионных балла. Об этом ограничении знают многие, но не все знают, что есть еще один «барьер». Речь идет о стоимости баллов при их переводе в рубли.

Так, в ПФР поступают вопросы от работающих пенсионеров, которые считают, что их обделили в ходе индексации. Например, такой вопрос задала жительница Алтайского края:

— Получила перерасчет пенсии с 1 августа за работу в 2019 году, 3 пенсионных коэффициента. Почему увеличение составило 214,23 руб., а не 279 руб., ведь стоимость ИПК в 2020 году 93 руб.?

В ПФР поясняют, что в данном случае применена стоимость балла, действующая в 2015 году (71,41 руб.).

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«Поскольку Вы работаете, то страховая пенсия по старости с 1 февраля 2016 выплачивается Вам без учета индексации пенсии на коэффициенты: с 1 февраля 2016 на 4%, с 1 февраля 2017 на 5,4%, с 1 апреля 2017 на 0,38%, с 1 января 2018 на 3,7%, с 1 января 2019 на 7,05%, с 1 января 2020 на 6,6%.

При прекращении трудовой деятельности размер Вашей страховой пенсии будет проиндексирован на все пропущенные коэффициенты индексации», — такой ответ приводится на сайте регионального отделения ПФР.

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