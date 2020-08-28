При перерасчете пенсии за 2019 год для работающих пенсионеров применяются расценки 2015 года

Как известно, 1 августа каждого года производится индексация пенсий работающих пенсионеров исходя из взносов, перечисленных за них работодателями за предшествующий год.

Взносы переводят в пенсионные баллы, которые потом трансформируются в денежную прибавку к пенсии.

При этом какой бы высокой ни была зарплата и сколько бы взносов не было перечислено, пенсионеру засчитают максимально только 3 пенсионных балла. Об этом ограничении знают многие, но не все знают, что есть еще один «барьер». Речь идет о стоимости баллов при их переводе в рубли.

Так, в ПФР поступают вопросы от работающих пенсионеров, которые считают, что их обделили в ходе индексации. Например, такой вопрос задала жительница Алтайского края:

— Получила перерасчет пенсии с 1 августа за работу в 2019 году, 3 пенсионных коэффициента. Почему увеличение составило 214,23 руб., а не 279 руб., ведь стоимость ИПК в 2020 году 93 руб.?

В ПФР поясняют, что в данном случае применена стоимость балла,(71,41 руб.).