В Госдуму внесут законопроект о структуре Госсовета

В начале осенней в Госдуму может поступить законопроект о Государственном совете. Проект закона разрабатывают администрация президента и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает Znak.com, одним из вариантов размещения Госсовета стал Санкт-Петербург. Возможно, данную структуру разместят в Таврическом дворце, где сейчас заседает Межпарламентская ассамблея СНГ.

Добавим, на днях Павел Крашенинникова сообщил о планах расширить состав Госсовета. По его словам, президиум будущего Государственного совета сможет сам принимать решения, а в его состав могут войти генеральный прокурор и председатель Счетной палаты. При этом он подчеркивал, что Госсовет не будет заменять или дублировать правительство или законодательную власть.

«Это президентский орган, который будет обеспечивать президента с точки зрения согласования. Именно так и будут рассматриваться вопросы внешней и внутренней политики», — цитировал его ТАСС.