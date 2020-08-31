Сколько у бухгалтера рабочих пальцев

Работа бухгалтера неразрывно связана компьютером, в том числе с клавиатурой. Нужно набивать в программу цифры, буквы, слова, печатать ответы на требования и т.д.

Конечно, пользоваться компьютером умеют все бухгалтеры. Но вот скорость работы у всех разная (имеется в виду процесс набора текста на клавиатуре).

Мы решили затронуть эту тему в связи с инициативой, размещенной на днях на сайте РОИ. Инициативный гражданин обратил внимание на данный «наборный» вопрос.

Он отметил, что в России 90 % людей не могут быстро печатать (набирать текст на клавиатуре). Скорость ввода информации оставляет желать лучшего.

Автор инициативы предлагает в обязательном порядке ввести в программу обучения так называемый слепой 10-пальцевый метод печатания на клавиатуре. По этому предмету должен проводиться госэкзамен с отметкой в аттестате. Таким образом уже со школы люди будут уметь быстро печатать.

Это кардинально повысит скорость работы во всех организациях страны, уверен автор инициативы.

А как вы работаете на клавиатуре? Быстро печатаете всеми 10 пальцами и медленно набираете текст одним пальцем?

Приглашаем вас принять участие в опросе на эту тему.