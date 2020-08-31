Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Регистрировать новорожденных будут без личного обращения родителей в ЗАГС

На федеральном портале опубликован проект Минздрава «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи».

Проектом предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери.

Возможность формирования медицинских свидетельств о рождении
&lrm;в форме электронных документов позволит осуществлять их передачу в электронном виде из медицинской организации в органы ЗАГС для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в ЗАГС.

Получите все курсы Клерка прямо сейчас, а платите потом
Просто оставляете заявку, менеджеры Клерка с вами свяжутся и проконсультируют по всем вопросам, также можете изучить все преимущества подписки по ссылке.
Рассрочка предоставляется в партнерстве с банком

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама