Регистрировать новорожденных будут без личного обращения родителей в ЗАГС

На федеральном портале опубликован проект Минздрава «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи».
Проектом предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери.
Возможность формирования медицинских свидетельств о рождении
‎в форме электронных документов позволит осуществлять их передачу в электронном виде из медицинской организации в органы ЗАГС для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в ЗАГС.