Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Если служба в армии не отражена на вашем пенсионном ИЛС, подайте заявление о корректировке

Периоды прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы засчитываются в страховой стаж при назначении страховой пенсии.

Сведения об указанных периодах должны быть отражены на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица с кодами СЛПРИЗ, СЛУЖБА.

Ознакомиться со сведениями, отражёнными на индивидуальном лицевом счёте, каждый гражданин может через портал госуслуг (gosuslugi.ru), в Личном кабинете на сайте ПФР (pfrf.ru), при личном обращении в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

В случае отсутствия сведений об указанных периодах на лицевом счёте, гражданин может обратиться в ПФР для включения этих периодов в свой ИЛС, в том числе заблаговременно, то есть до обращения за установлением страховой пенсии, сообщается на сайте ПФР.

Для этого необходимо подать в ПФР «Заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учёта и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт».

Подпишитесь на «Ночного бухгалтера»
Авторская рассылка от главреда «Клерка»: про главное за день для бухгалтеров, предпринимателей и юристов. Критично, с юмором, только самое важное. Читайте еще и в телеграме.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама