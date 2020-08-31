Если служба в армии не отражена на вашем пенсионном ИЛС, подайте заявление о корректировке

Периоды прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы засчитываются в страховой стаж при назначении страховой пенсии.

Сведения об указанных периодах должны быть отражены на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица с кодами СЛПРИЗ, СЛУЖБА.

Ознакомиться со сведениями, отражёнными на индивидуальном лицевом счёте, каждый гражданин может через портал госуслуг (gosuslugi.ru), в Личном кабинете на сайте ПФР (pfrf.ru), при личном обращении в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

В случае отсутствия сведений об указанных периодах на лицевом счёте, гражданин может обратиться в ПФР для включения этих периодов в свой ИЛС, в том числе заблаговременно, то есть до обращения за установлением страховой пенсии, сообщается на сайте ПФР.

Для этого необходимо подать в ПФР «Заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учёта и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт».