Минздрав рекомендует родителям рассказать детям об опасности коронавируса

Минздрав дал родителям школьников рекомендации по объяснению детям об опасности распространения COVID-19 и соблюдении гигиены.

Как пишет «РБК», объяснить ребенку информацию об опасности коронавируса и о необходимых мер профилактики стоит доступно и наглядно, указали в Минздраве. Кроме того, родители должны сами показать показать пример школьнику, соблюдая профилактические меры.

Речь идет о ношении масок и перчаток, тщательном мытье рук, а также сокращении физических контактов и сохранении социальной дистанции.

Правда, с учетом того, что все это длится с конца марта, неужели найдутся родители, которые не сделали этого до сих пор? С другой стороны, вспоминая как люди «соблюдали» правила в период пика распространения коронавируса, наверняка такие есть.