42 миллиона россиян имеют кредиты

Рост необеспеченного потребительского кредитования несколько замедлился. При этом клиентская база как банков, так и микрофинансовых организаций продолжила расти и обновляться; это говорит о том, что на российском рынке не формируется кредитной пирамиды.

Такие данные приводятся в докладе ЦБ, опубликованном сегодня на сайте регулятора.

Общее количество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам МФО, составляет 42 млн человек, из них 5,5 млн являются клиентами МФО.

В целом за полгода погасили задолженность и не брали новых кредитов (займов) 4,3 млн человек, а 5,4 млн человек стали новыми заемщиками.

На рынке банковского кредитования распространена ситуация, когда заемщик имеет более одного вида кредита — число таких заемщиков составило 12,8 млн человек (на них приходится 54 % долга по банковским кредитам).

Подавляющее количество заемщиков МФО (73 %) имеют один действующий заем.