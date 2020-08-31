Звание «Ветеран труда» хотят давать за стаж без учета наград

Сейчас для получения звания «Ветеран труда» необходимо наряду с трудовым (страховым) стажем наличие государственных наград или ведомственных знаков отличия за заслуги в труде.

В Госдуму внесен законопроект № 1015322-7 с поправками в закон «О ветеранах», согласно которым к категории ветерана труд относятся лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, независимо от наличия у них государственных наград или ведомственных знаков отличия в труде.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.