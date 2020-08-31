Вакцинацию населения от коронавируса планируют начать в ноябре

НатальяС Только за. Но ещё и обучение вождению автомобиля, оказанию п... Сколько у бухгалтера рабочих пальцев

НатальяС Где-то прочитала, что математическая логика в биологии и мед... Получится ли из бухгалтера врач?

Fraxine Вы знаете, у меня нет проблем с лёгкими, но в маске я не мог... Половина опрошенных граждан против ношения масок детьми в шк...

Buh Lo Тоже самое было у нас в Крыму в 2014 году. Сбербанк, в котор... Белорусский Альфа банк ввел ограничения на снятие наличных

VikaV2193 Зачем все время нас просят соблюдать именно социальную диста... Минздрав рекомендует родителям рассказать детям об опасности...

Алейда В столовой его можно и снимать, не надо доводить до абсурда ... Половина опрошенных граждан против ношения масок детьми в шк...

outd Случилось чудо!!! В моё время родителей в школу на такие соб... Родительские собрания в школах переходят в онлайн-формат

outd Вот для меня красными буквами бросилось в глаза - онлайн кас... Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности

outd Мне контора со всем этим барахлом досталась, плюс материалы ... Терпение у бухгалтера иногда заканчивается и хочется кричать