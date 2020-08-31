Вакцинацию населения от коронавируса планируют начать в ноябре

Глава Минздрава Мурашко заявил, что поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре. А массовая вакцинация — в ноябре.
«По вакцинации против коронавирусной инфекции — сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это [вакцинация] будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сказал министр.
Мурашко также добавил, что на этапе проведения клинических испытаний или регистрации находятся еще несколько вакцин от коронавируса.
«Поэтому я думаю, что на максимальные объемы мы выйдем в ноябре — декабре. Нужно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — заключил министр.
По материалам «ТАСС».