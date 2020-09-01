Сегодня вступил в силу закон об упрощенном банкротстве граждан

Сегодня, 1 сентября, вступили в силу поправки об упрощенном банкротстве граждан. Речь идет о ситуациях, когда платить по обязательствам нечем от слова совсем.

Ключевая особенность такого банкротства — оно бдолжно проистекать во внесудебном порядке без участия финансового управляющего. Собственно, он тут и не нужен.

Процедуру можно провести при сумме долга от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, без учета процентов, пеней, штрафов, упущенной выгоды, и прочих финансовых санкций.

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Кроме того, в отношении должника должно быть вынесено постановление судебного пристава о невозморжности взыскания в связи с отсутствием имущества. Иными словами, в отношении должника долг все равно должен быть просужен и проведено исполнительное производство, а это не самый быстрый процесс.

Далее, возможна ситуация, когда пристав все имеющееся имущество уже описал (кроме того, на которое взыскание не распространяется), арестовал его и отправил на реализацию. Если осталась неисполненная сумма, в отношении нее также будет вынесено постановление о невозможности взыскания. После этого тоже можно уходить в такое банкротство?

При наличии всех признаков внесудебного банкротства, можно обратиться в МФЦ с заявлением и списком всех известных кредиторов, а также суммой долга. Там в течение одного дня все проверят. Далее, в течение 6 месяцев будет проходить процедура, в это время должнику будет нельзя брать кредиты, займы, но и по текущим обязательствам он отвечать не будет.

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После этого должника признают банкротом, всю его задолженность признают безнадежной.

Как сказал министр правительства Москвы Пуртов, эта процедура позволит социально незащищенным слоям населения с небольшим долгом избавиться от долговой нагрузки и вернуться к нормальной жизни.

«В Москве — мегаполисе с многомиллионным населением, в разной степени пострадавшем от экономических последствий пандемии коронавируса, вступающий в силу с 1 сентября закон о возможности внесудебного признания банкротом очень важен... Новый закон, устанавливающий понятную и безопасную процедуру, реализуемую через МФЦ, направлен на поддержку добросовестных граждан, которые в силу объективных причин не в состоянии выплатить накопившиеся долги. Новый упрощенный порядок банкротства поможет социально незащищенным гражданам с небольшим долгом освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни», — сказал он.

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Правда, процедура не такая уж и быстрая. Давайте еще раз разберем по этапам.

Долг или долги должны быть просужены. Это минимум полгода. Плюс, банки по кредитным договорам могут сразу инициировать процедуру банкротства, без просуживания. Как с этим коррелируют новые поправки?

Исполнительное производство может продлиться не один год. Это придется ходить к приставу и доказывать ему, что у вас ничего нет, достойного его внимания. Либо, после ареста и реализации имущества должна остаться сумма долга, достаточная для такого банкротства.

После получения заветного постановления — нужно идти в МФЦ, и после этого еще 6 месяцев процедура банкротства.

В целом, в суды можно не ходить, там и так все решат без должника.

По материалам «РИА Новости».