Госсовет будет располагаться в Москве. Так сказали в Госдуме

Госсовет будет располагаться не в Санкт-Петербурге, а в Москве. При этом, у него будет возможность проводить выездные заседания.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Госсовет будет располагаться в Москве. Это не будет мешать ему проводить выездные заседания, как это делает нынешний Госсовет», — сказал он.

Согласно обновленной Конституции, Госсовет формирует глава государства, в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны.

Ожидается, что он будет состоять из глав регионов, представителей Госдумы и Совета Федерации, премьер-министра. Обсуждается включение туда генерального прокурора и председателя Счетной палаты.

По материалам «ТАСС».