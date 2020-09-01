Продавая сшитую своими руками одежду через магазин, нельзя применять ПСН

ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности в виде ремонта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий (коды 14.1, 14.2, 14.3, 15.2 ОКВЭД2).

При этом к данному виду деятельности не относится реализация швейных, меховых и кожаных изделий по договорам купли-продажи, в том числе через интернет-магазин, с которым заключен агентский договор.

То есть другими словами, ИП, которые шьют по индивидуальным заказам, имеют право применять патент. Если же предприниматель занимается пошивом для продажи неопределенному кругу лиц, в том числе через интернет-магазин, то применять патент нельзя.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-09/73386 от 20.08.2020.