Россия — это не только «страна-бензоколонка», сказал Путин

Россия — не только страна-бензоколонка, но и государство с технологиями, сказал сегодня Путин во время Всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию Победы.

Президент отвечал на ворпос одной из школьниц о дистанционном образовании, и о том, что этот процесс удалось организовать.

«Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только „страна-бензоколонка“, как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — подчеркнул он.

По словам Путина, будущее развитие России и российской цивилизации зависит от того, насколько эффективно будут решаться задачи технологического развития страны.

«У нас есть концепция нашего технологического развития, там семь важнейших направлений выделено, вызовов, с которыми сталкивается наша страна. Это и демографические вызовы, и технологические, это природные [вызовы], изменения климата, и так далее <...> От того, насколько эффективно мы сможем решать эти задачи, насколько конкурентоспособными мы окажемся, зависит, без всякого преувеличения, будущее нашей страны и вообще российской цивилизации, в широком смысле этого слова», — сказал президент.

По материалам «ТАСС».