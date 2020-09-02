Собрания акционеров АО можно будет проводить дистанционно. Разработали законопроект

Сейчас в законе прописана обязанности акционерного общества проводить годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Анализ правоприменительной практики выявил невозможность проведения,

‎в частности, в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, общих собраний акционеров в форме собрания путем совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения.

На федеральном портале опубликован проект, призванный исправить ситуацию.

Предполагается, что акционеры, используя в том числе идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут удаленно ознакомиться с повесткой дня и материалами собрания, посмотреть веб-трансляцию, задать интересующие их вопросы эмитенту или счетной комиссии и проголосовать, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в Интернете.