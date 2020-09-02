Греция разрешает въезд россиянам с 7 сентября. Но не больше 500 россиян в неделю

Греция разрешает въезд россиянам с 7 сентября. В неделю смогут въехать до 500 россиян, по прибытию нужно предъявить справку об отсутствии коронавируса и ваучер, подтверждающий бронь в отеле.

Соответствующее совместное постановление «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей Российской Федерации с целью помешать распространению коронавируса COVID-19», опубликовано 1 сентября в правительственном вестнике.

«Разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)» — говорится в нем.

Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.