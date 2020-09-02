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Греция разрешает въезд россиянам с 7 сентября. Но не больше 500 россиян в неделю

Греция разрешает въезд россиянам с 7 сентября. В неделю смогут въехать до 500 россиян, по прибытию нужно предъявить справку об отсутствии коронавируса и ваучер, подтверждающий бронь в отеле.

Соответствующее совместное постановление «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей Российской Федерации с целью помешать распространению коронавируса COVID-19», опубликовано 1 сентября в правительственном вестнике.

«Разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)» — говорится в нем.

Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

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Справка об отсутствии коронавируса должна быть составлена на английском языке и получена за 72 часа до прибытия. В ней также должны быть указаны ФИО и паспортные данные.

«Авиакомпании обязаны проверить данную справку перед посадкой пассажира, а в случае ее отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира под свою ответственность и за свой счет», — говорится в постановлении.

Прилетающие также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

«Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде текстового сообщения (СМС) пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым для въезда в любом въездном пункте страны. Пассажиры должны также иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране», — говорится в документе.

В случае проведения выборочного тестирования на COVID-19 гражданин до выдачи результатов не должен покидать место пребывания. За нарушение ограничительных мер — штраф 5000 евро.

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о материалам «ТАСС».

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