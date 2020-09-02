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Предлагают отменить налог на имущество для многодетных семей

Для многодетных семей предлагают отменить налог на имущество до достижения младшим ребенком 18-летия.

С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее письмо она направила в правительство.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — сказано в тексте обращения.

По ее мнению, такая льгота станетр хорошим подспорьем для многодетных семей, а также поспособствует увеличению многодетности.

Правда, предыдущие ее инициативы не нашли какого-либо отклика.

По материалам «RT».

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