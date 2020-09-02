Предлагают отменить налог на имущество для многодетных семей

Для многодетных семей предлагают отменить налог на имущество до достижения младшим ребенком 18-летия.
С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее письмо она направила в правительство.
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — сказано в тексте обращения.
По ее мнению, такая льгота станетр хорошим подспорьем для многодетных семей, а также поспособствует увеличению многодетности.
Правда, предыдущие ее инициативы не нашли какого-либо отклика.
По материалам «RT».