Разрешат платить взносы в ФСС по травматизму за третьих лиц

Разработан проект, которым предусматривается наделение третьих лиц правом уплаты за страхователей страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Это позволит страхователям использовать дополнительные способы исполнения обязательств по уплате страховых взносов и тем самым избежать задолженности по страховым взносам, говорится в пояснительной записке к проекту, размещенному на федеральном портале.

Так, например, появится возможность уплаты страховых взносов на страхование от НС и ПЗ одной из компаний холдинга за другую, иными взаимозависимыми организациями, учредителем или лицом, связанным с плательщиком страховых взносов договорными и иными отношениями.