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Разрешат платить взносы в ФСС по травматизму за третьих лиц

Разработан проект, которым предусматривается наделение третьих лиц правом уплаты за страхователей страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Это позволит страхователям использовать дополнительные способы исполнения обязательств по уплате страховых взносов и тем самым избежать задолженности по страховым взносам, говорится в пояснительной записке к проекту, размещенному на федеральном портале.

Так, например, появится возможность уплаты страховых взносов на страхование от НС и ПЗ одной из компаний холдинга за другую, иными взаимозависимыми организациями, учредителем или лицом, связанным с плательщиком страховых взносов договорными и иными отношениями.

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