В Москве не исключен возврат к удаленке. Так считает Собянин

Столичный градоначальник не исключил возврат к удаленке в случаях локальных вспышек заболевания. И указал, что Москва прошла самую трудную фазу пандемии с наименьшими потерями.

Об этом мэр написал у себя в блоге.

«Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на „удаленку“» — пишет он.

Заодно он подвел промежуточные итоги:

«По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть».

При этом, он пишет, что правительство Москвы заранее ее не предвидело, «как и никто в мире». Не был такой исход и результатом счастливой случайности.