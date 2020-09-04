Собираемость налогов растет. Это тренд последних лет, считают в ФНС

Собираемость налогов в РФ растет, это тренд последних лет, заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач в ходе выступления на третьем Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Если в 2018 году в бюджеты всех уровней было собрано 21,3 трлн рублей налогов, то в 2019 — уже 22,7 трлн, на 6,6% больше. Хотя в конце 2019 года снижение цены на углеводороды уже начало „поддавливать“ экономику. Повышение собираемости налогов — тренд последних лет, он говорит о том, что мы через налоговое администрирование отвоевываем у серой экономики все новые участки, сектора и отрасли», — цитирует Вольвача ТАСС.

По словам заместителя руководителя ФНС, налоговая служба сократила долю сомнительных операций по налогу на добавленную стоимость до 0,5%. «В течение нескольких последних лет средние темпы прироста собираемости НДС составляют 112% в год. И этот рост обусловлен даже не столько повышением ставки НДС с 18% до 20% в начале прошлого года, потому что ставка распределена по цепочке продавцов – покупателей, – большее значение имеет сокращение доли сомнительных операций», – сказал в своем выступлении на форуме Вольвач.