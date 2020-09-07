Учащихся любой школы можно в любой момент перевести на дистанционное обучение. Нужно написать заявление

Родители ребенка, учащегося в любой школе, могут написать заявление и перевести его на удаленное обучение, даже если школа работает в штатном режиме.

Об этом напомнил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате», — сказал он

Также чиновник добавил, что некоторые школы в регионах России, в том числе в Забайкалье и Свердловской области, уже перешли на полностью дистанционный формат обучения.

«Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение», — добавил он.

Переход на дистанционное обучение также обусловден выявлением случаев коронавируса в школах.

«Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные», — пояснил он.

По атериалам «ТАСС».