Мировой экономике предрекают новые потрясения

Мировой экономике предсказывают новые потрясения до конца года. По мнению экспертов, многие страны переживают пик подъема, после чего начнется спад.

Как пишут «РИА Новости», правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки для возврата экономики в нормальное состояние. Благодаря этому, в США, Германии, Китае и ряде лругих стран ситуация улучшилась. Однако, долго такие вливания продолжаться не могут, а ситуация будет требовать именно этого.

При этом, некоторые крупные бренды объявили о сокращении производства. Плюс, остаются риски второй волны коронавируса.

Уоррик Маккиббин из Института Брукинга предупреждает, что потребуется немало времени для того, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире. Он оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 триллионов долларов.