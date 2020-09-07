Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. за неразмещение результатов теста на COVID-19

В Петербурге огласили первое наказание за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на Едином портале государственных услуг, сообщает городской Роспотребнадзор.

Пассажир самолета, прилетевший из-за границы, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию России информации на портале госуслуг теста на COVID-19 методом ПЦР. За это Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей.

Еще сто человек могут получить такой же штраф, на них составлены петербургским Роспотребнадзором протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ и отправлены в суд.