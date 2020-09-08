Подсолнечное масло и семечки могут подорожать на 20% из-за неурожая

В этом году урожай подсолнечника может сократиться из-за засушливой погоды на юге страны. Из-за этого цены на семечки и подсолнечное масло могут вырасти на 20%.

По прогнозам аналитической компании «Совэкон», сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн тонн год к году.

Это будет самый низкий показатель с 2017 года, когда урожай составил 10,5 млн тонн подсолнечника.

Такая ситуация, скорее всего, приведет к экспортным ограничениям поставок подсолнечника за пределы ЕАЭС.

По материалам «Коммерсантъ».