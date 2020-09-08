Счетная палата проверит выплаты медикам за работу с ковидными больными

Счетная палата России совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит использование средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты медикам.

«В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией», — сообщается на сайте Счетной палаты.

В начале сентября правительство выделило еще 22 млрд руб. на выплаты медикам, с апреля на эти цели направлено около 100 млрд руб. Врачи, помогающие больным с коронавирусом, с апреля получают по 80 тыс. руб., средний медперсонал и врачи скорых — по 50 тыс. руб. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. руб.

Объектами проверки станут Минздрав России, ФМБА, органы государственной власти регионов и медицинские организации, пишет «Коммерсантъ». В обновленный план контрольных мероприятий вошли аудит эффективности приобретения лекарств за счет федерального бюджета и фактов выплат исполнителям государственных контрактов премий производителями.