Прямой линии с Путиным в этом году не будет. Так сказал Песков

Пресс-секретарь президента сообщил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет. Он также добавил, что «некоторые ее элементы» будут добавлены в большую пресс-конференцию в декабре.

«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — сказал Песков.

Элементы прямой линии с возможностью получать обратную связь от граждан попробуют добавить в декабрьскую пресс-конференцию.

«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

А вообще, она зачем нужна, прямая линия? Конституцию в новом формате приняли, выборы не скоро. А ситуация в мире не самая прекрасная, чтобы еще какую-то обратную связь от граждан получать.

По материалам «ТАСС».