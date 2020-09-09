❗Получить ИНН теперь можно в Личном кабинете на сайте ФНС

Расширился функционал сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Теперь там можно бесплатно и в любое удобное время скачать электронное свидетельство о постановке на учет физлица, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью.

Чтобы скачать ИНН, надо зайти в раздел «Жизненные ситуации», выбрать соответствующую, и направить заявление о постановке физлица на учет в налоговом органе.

После этого в течение 15 минут в разделе «Профиль» появится возможность скачать ИНН неограниченное количество раз.

Напомним, каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН. Фактически ИНН является номером записи о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков.