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В сентябре безработные родители тоже получат по 3 000 руб. на детей

Период, на который распространяются доплаты на детей в сумме 3 000 руб. для безработных граждан, продлят еще на один месяц.

Таким образом 3 000 руб. к пособию по безработице выплатят еще и за сентябрь.

Сегодня опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 1372 от 08.09.2020.

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели — 8,5 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета.

Напомним, ранее предполагалось, что выплаты будут на 3 месяца — с июня по август. Сегодня кабмин объявил о четвертой выплате.

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