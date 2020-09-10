Банки не могут навязывать клиентам дополнительные услуги при кредитовании. Так считает ВС

ВС считает, что банки не должны навязывать потребителям дополнительные услуги при выдаче кредита. А потребители вправе требовать снижения несправедливых неустоек при незначительных просрочках по кредиту.

Об этом рассказал председатель ВС Лебедев на форуме председателей верховных судов стран БРИКС, пишет «РГ».

«В современных экономических условиях особое значение имеет поддержка потребителей финансовых услуг, находящихся в сложном материальном положении, — сказал Вячеслав Лебедев. — В этой связи, признавая и защищая принцип надлежащего исполнения обязательств, суды РФ руководствуются требованиями справедливости и разумности гражданско-правовой ответственности потребителей».

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Заемщик вправе, согласно позиции ВС, предъявить исковые требования к банку при несоразмерности неустойки последствиям просрочки.

«Отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, — заметил председатель ВС. — Вместе с тем Верховный суд РФ разъяснил, что в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции отсутствие у гражданина-заемщика денежных средств, вызванное ограничительными мерами, может быть признано обстоятельством непреодолимой силы и основанием для освобождения от ответственности».

Вот только все ли пойдут из-за этого в суд?

Также он рассказал и о навязывании банками дополнительных услуг:

«Одним из последствий применения судами РФ законодательства о защите прав потребителей к банковским и страховым услугам стал запрет навязывания гражданам дополнительных платных услуг. Например, Верховный суд РФ разъяснил, что подключение заемщика к программе страхования жизни и здоровья не может являться обязательным условием предоставления потребительского кредита, — пояснил Лебедев. — При подключении заемщика к такой программе банк обязан довести до его сведения информацию не только о характере оказываемых страховых услуг и порядке их оплаты, но и о праве заемщика на отказ от участия в программе. При неисполнении этой обязанности потребитель вправе отказаться от страховой услуги и потребовать возмещения убытков».

Еще важный момент: суды не вправе отказывать в приеме исков потребителей к поставщикам товаров, которые пропустили сроки исковой давности из-за карантинных ограничений. Режим самоизоляции может быть поводом для восстановления сроков.