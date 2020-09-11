Налоговый агент сам определяет способ выдачи справок о доходах своим работникам

Способы выдачи налоговыми агентами справок о доходах и суммах налога физического лица нормативными актами не установлены.Об этом пишет ФНС в письме от 02.09.2020 № БС-4-11/14113@.

Сама форма справки утверждена приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ (приложение 5). Но Налоговым кодексом не установлены способы выдачи налоговыми агентами физическим лицам по их заявлениям указанных справок. Поэтому организация вправе самостоятельно определить способы выдачи физическим лицам справок, не противоречащие действующему законодательству.

Напомним, что согласно статье 62 Трудового кодекса, работодатель обязан выдавать работнику справку о зарплате в течение трех рабочих дней с даты получения заявления. Это касается и справки о доходах и суммах налога физического лица.