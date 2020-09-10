Правительство одобрило законопроект по упрощению процедуры госрегистрации юрлиц и ИП

Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на заседании Правительства РФ законопроект, который даст возможность предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса. Документ был одобрен Кабмином.

Если инициатива министерства будет принята, то предпринимателям не придется самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера, поясняет пресс-служба Минэкономразвития. Нотариуса обяжут предоставить необходимые документы ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении - не позднее окончания рабочего дня.

«Принятие закона позволит сократить временные и финансовые затраты начинающих предпринимателей. По нашим подсчетам финансовая экономия будет в каждом таком случае минимум в два раза», - заявил Максим Решетников на заседании Кабмина.