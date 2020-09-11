Поменяются бланки по регистрации юрлиц в ФСС

ФСС разместил на федеральном портале проект нормативного акта с формами документов которые используются при регистрации страхователей-юрлиц на основании сведений из ЕГРЮЛ.
Утвердят следующие бланки:
- форму Уведомления о регистрации в качестве страхователя юрлица;
- форму Уведомления о размере страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (кроме государственных (муниципальных) учреждений);
- форму Уведомления о размере страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (для государственных (муниципальных) учреждений).