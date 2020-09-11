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Поменяются бланки по регистрации юрлиц в ФСС

ФСС разместил на федеральном портале проект нормативного акта с формами документов которые используются при регистрации страхователей-юрлиц на основании сведений из ЕГРЮЛ.

Утвердят следующие бланки:

  • форму Уведомления о регистрации в качестве страхователя юрлица;
  • форму Уведомления о размере страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (кроме государственных (муниципальных) учреждений);
  • форму Уведомления о размере страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (для государственных (муниципальных) учреждений).
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