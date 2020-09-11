Названы несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

Врач-иммунолог рассказал о болезнях, с которыми несовместима вакцинация от коронавируса. От слова совсем.
По словам врача Владислава Жемчугова, подобных болезней огромное множество, пишет «Вечерняя Москва»:
«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента», — рассказал врач.
Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.
Стоит к словам врача добавить еще и сахарный диабет обоих типов.