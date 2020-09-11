Для операций с криптовалютой предложили ввести специальный налоговый режи

РСПП предложил ФНС и Минфину ввести специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами.
Предложения касаются цифровых финансовых прав, закон о которых был принят летом 2020 года и должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
К ЦФА относятся цифровые аналоги долговых расписок, акций, облигаций и прав участия в капитале, которые выпущены на блокчейне (технология распределенного реестра). Принятый закон не предусматривает норм, регламентирующих налогообложение сделок с ЦФА, они должны устанавливаться отдельными нормативными актами.РБК ознакомился с предложениями. Представитель РСПП пояснил, что они уже направлены в ведомства, но ответ пока не получен. В Минфине ответили, что предложения находятся на рассмотрении.
Что предлагает РСПП
- Освободить от налога на добавленную стоимость (20%) операции по выпуску, обращению и погашению «финансовых» ЦФА (например, ценных бумаг, ЦФА-займов, ЦФА-производных финансовых инструментов и т.п.), а также операции по выпуску и обращению цифровых прав, которые в той или иной степени удостоверяют право требовать передачу товара или услуги по сделкам с ЦФА.
- Налог на прибыль (20%) взимать, только когда у эмитента ЦФА (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вне зависимости от резидентства) образовался положительный финансовый результат от выпуска актива (например, когда общая сумма доходов по ЦФА превысит расходы на приобретение ЦФА).
- Не взимать налог на прибыль с НКО, которые получают пожертвования для приобретения ЦФА, чтобы формировать «цифровые эндаументы» (фонды).
- Налог на доходы физических лиц (стандартная ставка в размере 13%) взимать при продаже или погашении ЦФА с разницы между ценой приобретения и реализации или погашения. Налог должен исчисляться налоговым агентом (банками, биржами и иными юридическими лицами) совокупно по всем ЦФА по итогам налогового периода, аналогично базе по обращающимся ценным бумагам.