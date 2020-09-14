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В Москве новых ограничений из-за коронавируса вводить не планируют. Ситуация управляемая, по словам мэра

Столичный градоначальник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что ситуация с коронавирусом в МОскве в ближайшие месяцы будет управляемой.

Новых ограничительных мер вводить пока не планируют.

«Мы готовы к любым негативным сценариям [распространения коронавирусной инфекции], но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать: соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле, те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, к предприятиям, организациям, учреждениям — они должны неукоснительно соблюдаться», — сказал Собянин.

Ситуация будет управляемой, считает мэр.

«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день утверждены Минздравом, на сегодня в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям. Но я надеюсь, что их не будет <...> Мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы», — сказал он.

По материалам «ТАСС».

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