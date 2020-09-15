Засекречивать данные из бухотчетности будут в особых случаях по заявлению организации

Сейчас в законе о бухучете перечислены случаи, когда организация не должна сдавать свою бухотчетность для размещения ее в системе ГИР БО.

В частности, речь идет о компаниях, попавших под экономические санкции других государств.

Минфин разработал проект поправок, которые касаются размещения балансов в ГИРБО.

Компании, попавшие под санкции, из списка исключений удалят.

Однако это не значит, что их бухотчетность появится в открытом доступе.

Закон о бухучете пополнится новыми пунктами.

В проекте говорится, что Правительство вправе определить случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в ГИР БО, может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа. В случаях, определенных Правительством, ограничение или возобновления доступа к информации, содержащейся в ГИР БО, осуществляется по заявлению организации, доступ к информации о которой, должен быть ограничен или возобновлен.

Указанное заявление представляется в ФНС в порядке и по форме, которые будут разработаны налоговой службой.

Новые правила будут действовать с отчетности за 2019 год.