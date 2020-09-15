Уточняется порядок размещения сведений о бухотчетности на Федресурсе

Сейчас обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) подлежат, в том числе, сведения о бухотчетности.

Данные своей отчетности размещают компании в случае, если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в СМИ.

К размещению баланса в этом реестре их обязывает Федеральный закон о госрегистрации юрлиц и ИП (№ 129-ФЗ от 08.08.2001).

Минфин подготовил проект, который уточняет эту норму. В законе будет прописано, какие конкретно сведения нужно отразить.

Должны быть указаны следующие данные:

период, за который составлена бухотчетность;

дата, по состоянию на которую составлена указанная отчетность;

дата составления бухотчетности;

дата утверждения бухотчетности (если предусмотрено ее утверждение);

дата представления бухотчетности в ГИР БО;

дата размещения консолидированной финансовой отчетности в Интернете;

дата аудиторского заключения (если бухотчетность подлежит обязательному аудиту), с указанием наименования, ИНН, ОГРН аудиторской организации (индивидуального аудитора).