Уточняется порядок размещения сведений о бухотчетности на Федресурсе

Сейчас обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) подлежат, в том числе, сведения о бухотчетности.
Данные своей отчетности размещают компании в случае, если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в СМИ.
К размещению баланса в этом реестре их обязывает Федеральный закон о госрегистрации юрлиц и ИП (№ 129-ФЗ от 08.08.2001).
Минфин подготовил проект, который уточняет эту норму. В законе будет прописано, какие конкретно сведения нужно отразить.
Должны быть указаны следующие данные:
- период, за который составлена бухотчетность;
- дата, по состоянию на которую составлена указанная отчетность;
- дата составления бухотчетности;
- дата утверждения бухотчетности (если предусмотрено ее утверждение);
- дата представления бухотчетности в ГИР БО;
- дата размещения консолидированной финансовой отчетности в Интернете;
- дата аудиторского заключения (если бухотчетность подлежит обязательному аудиту), с указанием наименования, ИНН, ОГРН аудиторской организации (индивидуального аудитора).