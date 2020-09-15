Возможности по ипотеке для многодетных хотят расширить на приобретение индивидуальных жилых домов

Минфин хочет расширить госпрограмму финансирования для многодетных семей с выплатой 450 000 рублей.

Эту программу хотят расширить на строительство индивидуального жилого дома, а также на покупку недостроенного дома.

Также 450 000 руб. предлагается давать семьям, которые покупают квартиру с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу.

«Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей», — пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Право на получение выплаты в 450 000 руб. имеют российские семьи, в которых с 1 января 2019 г. родился третий или последующий ребенок.

По материалам «Ведомостей».