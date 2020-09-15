Госдума примет более 30 налоговых и бюджетных законов в осеннюю сессию

Госдума планирует принять более 30 бюджетообразующих и налоговых законов в рамках осенней сессии, сообщил спикер нижний палаты парламента Вячеслав Володин.

«Нам предстоит принять более 30 законов бюджетообразующих и налоговых. 12 законов будут приниматься во исполнение закона о бюджете», — цитирует Володина ТАСС.

Володин отметил, что за счет резервов, которые были созданы ранее, удалось сделать все, чтобы сохранить социальные выплаты и выполнить обязательства. «В рамках уже рассматриваемого проекта бюджета мы продолжим эту работу», — добавил он.

Первое заседание Госдумы осенней сессии состоится 15 сентября. На ней будет рассмотрено несколько налоговых законов.