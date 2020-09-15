⚡ Навальный написал первый пост после комы. Путин с ним встречаться не будет

Политик Навальный опубликовал свой первый пост после комы. Тем временем Песков говорит, что Путин с Навальным после его возвращения в Россию встречаться не будет.

«Честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет», — сказал представитель Кремля.

Цитата по «ТАСС».

А оппозиционер опубликовал первый пост в Инстаграм после выхода из комы:

Политик также не намерен эмигрировать в другую страну, он после выздоровления хочет вернуться в Россию и продолжить свою миссию.