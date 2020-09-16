Перевод пенсионных накоплений в НПФ можно будет делать только лично без посредников

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1021999-7, который направлен на защиту пенсионных накоплений граждан.

Негосударственным пенсионным фондам планируется запретить привлекать посредников при заключении договоров об обязательном пенсионном страховании.

По правилам человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями — ПФР или НПФ, — один раз в 5 лет. Если это происходит досрочно, доход, накопленный с момента предыдущего перехода, теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске.

Однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Чтобы защитить накопления людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и НПФ.

Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность.

Федеральный закон также планируется дополнить положением о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом за исключением личного визита в ПФР.