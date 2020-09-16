Утверждена новая декларация по алкогольным акцизам

Утверждена новая налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию.

Изменения формы потребовались из-за поправок в налоговое законодательство, внесенными Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ. В частности, был расширен перечень подакцизных товаров, поэтому добавлен раздел для отражения суммы акциза на виноград.

Новая форма декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию вступит в силу с 14 ноября 2020 года и должна применяться с отчетности за декабрь 2020 года.

Приказ от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.