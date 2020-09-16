Документы для госрегистрации юрлиц и ИП в ИФНС будет передавать нотариус

В Госдуму внесен законопроект № 1021318-7, который даст возможность автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса.

В настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально заверенная доверенность, либо нотариус, но за отдельную плату.

Проект обязывает нотариуса предоставить необходимые документы в ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении — не позднее окончания рабочего дня.

Таким образом, предпринимателям не придется самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера.