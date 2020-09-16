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Госдуме не понравилась идея введения юлианского календаря вместо григорианского

Госдума сегодня отклонила в первом чтении законопроект о переводе России на юлианский календарь.

В пояснительной записке говорится, что любой календарь касается духовных основ общества. И что для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция. Но депутаты Госдумы не прониклись идеей и проголосовала против возврата в прошлое.

Проект был внесен еще три года назад депутатами от ЛДПР. Один из них, Михаил Владимирович Дегтярев, нынче временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края.

 

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