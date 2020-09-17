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Утверждены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году

Определен размер ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год. Постановление Правительства от 11.09.2020 № 1393 официально опубликовано.

В 2021 году применяются:

  • ставки платы за НВОС, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, с использованием коэффициента 1,08 дополнительно к иным коэффициентам;
  • ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.

Такие же ставки применяются в 2020 году.

 

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