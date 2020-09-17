Утверждены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году

Над.К Под ЕНВД не попадает только обувь, лекарства и меховые издел... Власти большинства регионов выступают за продление ЕНВД

Елена Котова Для торговли одеждой нет смысла сохранять, по скольку с ново... Власти большинства регионов выступают за продление ЕНВД