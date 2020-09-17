Утверждены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году

Определен размер ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год. Постановление Правительства от 11.09.2020 № 1393 официально опубликовано.
В 2021 году применяются:
- ставки платы за НВОС, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, с использованием коэффициента 1,08 дополнительно к иным коэффициентам;
- ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.
Такие же ставки применяются в 2020 году.