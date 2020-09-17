Разобраться в налоговом уведомлении поможет новая промостраница на сайте ФНС

На сайте ФНС размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам, сообщила пресс-служба налогового ведомства.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам — жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться. Тут также размещены материалы по вопросам налогообложения недвижимости: о применении налогового вычета по земельному налогу, о налоговых льготах для многодетных семей, о налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налога и т. д.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств (за период владения в течение 2019 года). Они отправляются им по почте заказными письмами или размещаются в их Личных кабинетах налогоплательщиков.

По желанию получить направленное уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, и в МФЦ, предоставляющем данную услугу. Для этого подается соответствующее заявление.