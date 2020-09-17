ВТБ объявил о снижении ставки по льготной ипотеке

ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке с 6,5 до 6,1%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п.п. — до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней», — отмечается в сообщении.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, банк также обратился к оператору программы ДОМ.РФ за дополнительным лимитом средств в рамках льготной ипотеки из-за высокого спроса на такой кредит.

«На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%», — цитирует Печатникова пресс-служба ВТБ.

По материалам «ТАСС».