Власти поддержат рынок ипотеки в 2021 году

В Правительстве обсуждают механизмы поддержки ипотеки в 2021 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.

«Мы обсуждали в правительстве, каким способом и какими суммами мы будем поддерживать ипотеку и в 2021 году. Механизмы эти отработаем по результатам того, как сделаем анализ с Минфином, Центральным банком — как сработала ипотека до 1 ноября этого года. Я говорю про компенсацию до 6,5%. Мы совершенно точно будем работать в этом направлении, но условия дополнительно скажем», — цитирует его слова «Российская газета».

В связи с этим он попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям — что до 1 ноября можно не получить кредит, а подать заявку на ипотеку по ставке до 6,5%.